Ejecutivo anunciará medidas para reducir riesgos económicos por choques externos y el fenómeno El Niño

Esta mañana, la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Economía, Elmer Cuba, anunciarán medidas para enfrentar los riesgos que enfrenta nuestra economía por los choques externos y la intensificación del fenómeno El Niño.

Entre otros, las medidas buscan garantizar la continuidad de las obras públicas y los servicios esenciales, proteger a la población vulnerable, dinamizar la actividad económica y atender las necesidades prioritarias de las familias.

Los anuncios se realizarán, desde las 09:00 horas, durante una presentación que se desarrollará en Palacio de Gobierno, según informó la Oficina General de Difusión y Prensa, informa Andina.