Miguel Torres sobre aprobación de facultades: No se desnaturalizó dictamen remitido por Diputados

En breve conferencia de prensa, Miguel Torres, presidente del Senado, dejó en claro que no se modificó el proyecto de ley que delega facultades legislativas al Gobierno, aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados.

Destacó que en todo momento actuaron según sus competencias cuando este dictamen se debatió ampliamente en la comisión de Constitución de la Cámara Alta, documento que finalmente aprobó el Pleno del Senado.

“Lo que ha quedado claro es que no ha habido ningún tipo de desnaturalización. El Senado ha respetado la labor desarrollada por la Cámara de Diputados, pero también ha ejercido sus competencias conforme a lo establecido en el reglamento”, indicó.

TEXTO SUSTITUTORIO

“Esto demuestra que ha habido un ejercicio de diálogo, de consenso”, dijo el también presidente del Congreso, al destacar la participación de representantes de Fuerza Popular, Renovación Popular, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno.

El Senado aprobó en la víspera otorgar facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. El texto sustitutorio comprende los 20 puntos que envió Diputados y siete ítems adicionales.