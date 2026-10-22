Premier Galarreta: Materias excluidas de las facultades otorgadas se tramitarán mediante decretos

El premier Luis Galarreta dijo que el Poder Ejecutivo aplicará con celeridad las facultades delegadas por la Cámara de Senadores, aunque advirtió que lo aprobado dejó afuera importantes materias para resolver los problemas de la ciudadanía.

Anunció que las iniciativas excluidas en el documento aprobado en la víspera se tramitarán mediante decretos de urgencia y a través de proyectos de ley que se remitirán a la brevedad posible al Parlamento Nacional con carácter prioritario.

COMANDO UNIFICADO

“Esas pocas facultades las vamos a usar de manera efectiva y contundente para enfrentar los problemas del país. Sin embargo, se requieren alrededor de 10 días para emitir los primeros decretos legislativos, una burocracia que buscábamos simplificar y que no nos permitieron”, señaló.

Destacó que, pese a estas limitaciones, el Gobierno no ha estado de brazos cruzados, pues desde el inicio de la gestión se han impulsado medidas contra la criminalidad, como la creación del Comando Unificado, que ya está teniendo buenos resultados.