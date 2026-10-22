Ministro Álvarez: Lucha contra el crimen organizado necesita inteligencia y apoyo de la tecnología

El ministro Ernesto Álvarez afirmó que la lucha contra la delincuencia al interior y fuera de las cárceles se tiene que hacer con trabajo de inteligencia y apoyados por la tecnología.

Dijo también que desde el inicio de su gestión se ha iniciado la reforma total del sistema penitenciario a nivel nacional para garantizar el orden y la seguridad en los reclusorios del país.

ALTA PELIGROSIDAD

"El combate contra el crimen organizado al interior y fuera de penales se tiene que hacer con inteligencia y con aspectos tecnológicos", dijo el titular de Justicia y Derechos Humanos.

Finalmente, Álvarez Miranda manifestó que se está elaborando un mapeo en los penales de alta peligrosidad para conocer detalladamente cómo están operando las bandas criminales.