Premier Galarreta: Fortalecimiento del sistema de inteligencia mejorará lucha contra la criminalidad

El premier Luis Galarreta señaló que el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) mejorará considerablemente la lucha contra la criminalidad en todo el país.

Destacó, en entrevista con Willax, que la aprobación de estas medidas en favor de ambas entidades forma parte de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por parte del Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana.

CABECILLA TERRORISTA

“La presidenta (Keiko Fujimori) y el Gabinete, nosotros hemos esperado que nos conteste el Congreso para saber sobre qué base trabajaremos; esos temores son infundados, (el trabajo de inteligencia de) nuestra policía y los militares va a usarse solo en la lucha contra la criminalidad”, expresó.

Criticó que se piense sobre un mal uso de la inteligencia y recordó que esta permitió capturar al cabecilla terrorista Abimael Guzmán. “La inteligencia, en un estado democrático como el que estamos, servirá para lo que se tiene que usar”, aseguró.