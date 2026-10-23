María del Carmen Barragán deja el cargo de asesora III de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud

Daniel Barragán negó que la designación de su hermana respondiera a un pacto político y defendió su trayectoria profesional en el Poder Ejecutivo.

La designación de María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán en el Seguro Social de Salud (EsSalud), quien se desempeñaba como asesora III de la Presidencia Ejecutiva desde el pasado 17 de octubre se dio por concluida.

La decisión fue oficializada mediante una resolución que señala la conclusión de la designación de la abogada en el cargo de confianza. “Se considera pertinente dar por concluida la designación conferida a doña María del Carmen Barragán Coloma en el cargo de confianza de asesor III de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud”, indica el documento.

CUESTIONAMIENTOS POR DEBATE EN EL SENADO

La incorporación de Barragán a EsSalud, institución adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, recibió críticas porque se produjo dos días antes de que el senador Daniel Barragán participara en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para debatir y votar el dictamen de delegación de facultades legislativas al Gobierno.

La proximidad entre ambos hechos generó cuestionamientos sobre una posible relación entre la designación y la posición del parlamentario frente al pedido del Ejecutivo.

DANIEL BARRAGÁN DEFENDIÓ TRAYECTORIA DE SU HERMANA

Por otro lado, el senador Daniel Barragán salió en defensa de su hermana y negó que su nombramiento respondiera a un pacto con el fujimorismo a cambio de respaldar la delegación de facultades solicitada por el Gobierno. “Totalmente descarto esa posición. Mi hermana es una profesional A1 que trabaja más de 20 años en el Poder Ejecutivo en diferentes cargos”, manifestó.