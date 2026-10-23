Keiko Fujimori: “Tenemos que trabajar en equipo, no importa por qué partido hayan salido elegidos”

Durante su visita a Arequipa y Moquegua, la presidenta de la República exhortó a las autoridades regionales y locales a trabajar de manera coordinada, sin diferencias partidarias.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo un llamado a la unidad entre las autoridades regionales y locales durante sus actividades oficiales en Arequipa y Moquegua. La mandataria sostuvo que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para atender las necesidades de la población y avanzar con proyectos prioritarios ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

“Tenemos que trabajar en equipo, no importa por qué movimiento regional o por qué partido político hayan salido elegidos”, expresó Fujimori, al remarcar que las diferencias políticas no deben impedir la ejecución de obras públicas. Asimismo, exhortó a las autoridades salientes y a las recientemente elegidas a sumar esfuerzos para resolver los problemas urgentes de sus respectivas comunidades.

Durante su visita al distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, la jefa de Estado participó en la inauguración de sistemas de agua potable y alcantarillado. En esa actividad, destacó la importancia del acceso al agua para la población y afirmó que este recurso no debe estar sujeto a intereses políticos. “El agua no solamente trae vida, el agua, al ser transparente, no tiene tinte político”, manifestó.

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN

Posteriormente, Fujimori viajó a Moquegua para encabezar la puesta en marcha de un proyecto de electrificación rural en las Pampas de Clemesí. La obra demandó una inversión de S/ 3 millones y permitirá conectar a 1.540 pobladores a la red eléctrica. Desde ambas regiones, la mandataria insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los gobiernos nacional, regional y local para impulsar el desarrollo y mejorar los servicios básicos.