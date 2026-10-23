Mincetur aprueba Plan Nacional para mejorar el turismo en el Perú hasta 2031

La iniciativa busca que los destinos turísticos sean más seguros y ofrezcan mejores servicios a los visitantes.

El Perú tiene muchos lugares maravillosos por descubrir. Por eso, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó el Plan Nacional de Orden Turístico 2026-2031, que busca mejorar los destinos turísticos del país para que los visitantes disfruten de viajes más seguros y mejores servicios.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para impulsar el turismo y generar más oportunidades para todos los peruanos.

“Desde el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori estamos impulsando un turismo más competitivo, seguro y formal, que genere oportunidades para los peruanos y fortalezca la imagen del Perú ante el mundo. Con este plan, avanzamos hacia destinos mejor gestionados, mejores servicios y una experiencia de viaje que responda a las expectativas de nuestros visitantes”, señaló el ministro Valencia.

A través del Plan Nacional de Orden Turístico, se buscará que los destinos turísticos estén mejor organizados, garantizar mejores servicios para los visitantes y promover que más negocios del sector trabajen formalmente. También busca generar empleo y nuevas oportunidades para los peruanos, especialmente para las comunidades que viven del turismo.

El plan fue aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 383-2026-MINCETUR y para lograr estos objetivos, se promoverá el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

SOBRE EL PLAN

El Plan Nacional de Orden Turístico 2026-2031se centra en tres objetivos: mejorar los lugares turísticos, brindar mayor seguridad a los visitantes y promover que los negocios turísticos cumplan las normas. Esto permitirá organizar mejor los destinos, ofrecer nuevas experiencias a los viajeros y fortalecer las medidas para prevenir y atender situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad.

Asimismo, se impulsará que hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros negocios turísticos trabajen formalmente y brinden servicios confiables.

Para alcanzar estos objetivos, el plan contempla 12 ejes de trabajo y 52 acciones concretas que se desarrollarán junto con las autoridades, las empresas y otras instituciones. El Mincetur también hará un seguimiento de los avances para conocer los resultados y verificar que las medidas contribuyan a mejorar el turismo en cada destino.

Cabe indicar que, próximamente, el Mincetur presentará sus principales líneas de intervención para contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del turismo peruano.