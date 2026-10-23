Miguel Torres asegura que procedimiento para delegación de facultades se ajustó a la Constitución

El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, defendió el procedimiento seguido para remitir al Poder Ejecutivo la autógrafa de ley que otorga facultades legislativas, al asegurar que la actuación se ajustó al marco normativo vigente. A través de una publicación en la plataforma X, sostuvo que el documento fue firmado y enviado para su promulgación de acuerdo con la Constitución Política y el Reglamento del Senado.

La declaración se produjo luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, cuestionara que la autógrafa fuera suscrita únicamente por el Senado, sin la participación de la otra cámara. En un oficio dirigido a Torres, Reto señaló que el procedimiento no reflejaría formalmente la voluntad del Congreso y solicitó la adopción de medidas correctivas, invocando el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República.

Para respaldar su posición, Torres citó el artículo 105 de la Constitución, que establece las atribuciones del Senado respecto de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados y el envío de las autógrafas al presidente de la República. También mencionó los artículos 37 y 148 del Reglamento del Senado, que contemplan la facultad de su presidente para firmar y remitir estos documentos al jefe de Estado, dentro de los plazos establecidos.

POSICIONES DIVIDIDAS

La controversia se centra en el procedimiento utilizado para formalizar la delegación de facultades al Ejecutivo y en el papel que corresponde a cada cámara del Congreso. Mientras Óscar Reto insiste en revisar la actuación y corregir posibles irregularidades, Miguel Torres mantiene que la remisión de la autógrafa se efectuó conforme a las disposiciones vigentes. El cuestionamiento abre un debate sobre la interpretación de las normas que regulan el funcionamiento del Congreso bicameral.