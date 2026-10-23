Senadores y diputados enfrentados por promulgación de facultades

La promulgación de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo ha desatado una controversia entre el Senado y la Cámara de Diputados. El cuestionamiento se centra en el documento firmado por el presidente del Congreso, Miguel Torres, en el que se señala que el Senado dio la ley. Sin embargo, diversos especialistas sostienen que la redacción debería indicar que fue el Congreso en su conjunto el que aprobó la norma, lo que ha abierto un debate jurídico y constitucional.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, remitió un oficio a Miguel Torres para solicitar la corrección del documento. La parlamentaria Mirta Vásquez también se pronunció a favor de modificarlo, mientras que constitucionalistas cuestionaron la forma en que se consignó la promulgación. Por su parte, Torres defendió su actuación y afirmó que procedió conforme a la Constitución, que establece que el Senado expide este tipo de normas.

El constitucionalista Luciano López señaló que el problema no radica en la falta de firma del presidente de la Cámara de Diputados, sino en que la autógrafa atribuye al Senado una ley que corresponde al Congreso en su conjunto. Ante esta situación, algunos parlamentarios anunciaron posibles demandas ante el Tribunal Constitucional. El conflicto deberá resolverse en los próximos días y cobra relevancia ante el próximo cambio en la presidencia del Congreso, que corresponderá al titular de la Cámara de Diputados.

SOBRE FENÓMENO EL NIÑO

Por otro lado, la presidenta Keiko Fujimori se refirió a los desafíos que afrontará el país ante la llegada del fenómeno de El Niño durante sus actividades oficiales en Arequipa y Moquegua. La mandataria atribuyó la postergación de obras a la indiferencia de anteriores autoridades y advirtió que el fenómeno climático y el elevado precio de los combustibles afectarán al Perú. Asimismo, sostuvo que su gobierno buscará superar estas dificultades mediante el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.