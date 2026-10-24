Keiko Fujimori lidera reinicio de operaciones del Tren Macho en el tramo Chilca-Cuenca

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, lideró en la estación de Chilca, en Huancayo, la ceremonia por los 100 años del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho y se anunció el reinicio de sus operaciones tras un año de estar paralizado.

Dicha actividad contó con la participación de los ministros de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, además de autoridades regionales y locales, quienes realizaron un recorrido inaugural desde la referida estación hasta el paradero Viques.

El servicio gratuito de pasajeros iniciará formalmente el lunes 26 de octubre en el tramo que conecta Chilca con Cuenca, programando salidas fijas los días lunes y proyectando incorporar frecuencias los viernes a partir de fines de noviembre.

Beneficio y trayecto

El reinicio de este transporte beneficiará a pobladores, docentes, personal médico, comerciantes y turistas, facilitando el traslado de las comunidades asentadas a lo largo de la ruta y al otro lado del río Mantaro, donde la vía férrea constituye el único medio de transporte disponible. El trayecto entre Chilca (Huancayo) y Cuenca (Huancavelica) contempla un tiempo estimado de dos horas de viaje a través de las estaciones Chilca y Manuel Tellería, además de nueve paraderos: Viques, Paccha Soccos, Chanca, Retama, Ingahuasi, Huarisca, Parco, Pilchaca y Cuenca.

Pasaje gratuito y reducción de tiempo de espera

Para la atención de los usuarios se ha dispuesto un autovagón habilitado, así como una locomotora con coches de pasajeros destinada a reforzar la capacidad en fechas festivas de alta demanda. El pasaje gratuito generará un ahorro acumulado estimado en S/ 52 mil para los usuarios entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, además de reducir cerca de 30 minutos el tiempo de viaje en comparación con el transporte terrestre por carretera, al eliminar esperas y transbordos.