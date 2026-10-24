Fenómeno El Niño: crean grupo de trabajo para evaluar impacto en el empleo pesquero

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) oficializó la creación de un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal mediante la Resolución Ministerial 334-2026-TR, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

El objetivo de este equipo es evaluar los resultados de las medidas implementadas frente a los efectos del fenómeno El Niño Global en la actividad pesquera, además de analizar las nuevas problemáticas sociolaborales que puedan surgir durante el periodo 2026-2027.

Según lo dispuesto en la norma, la comisión deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días calendario tras su publicación y mantendrá una vigencia de 45 días hábiles, periodo que podrá ser prorrogado por única vez y por un plazo similar mediante resolución ministerial.

¿Quiénes integrarán el grupo de trabajo?

La mesa de trabajo estará conformada por delegados del MTPE, del Ministerio de la Producción y del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), sumando además a cuatro representantes de las entidades empleadoras pesqueras y a cuatro del sector sindical acreditados ante el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Dentro de sus atribuciones, los integrantes podrán convocar a especialistas, instituciones públicas o privadas y miembros de la sociedad civil, así como gestionar asistencia técnica.

Para facilitar su labor, el grupo queda facultado para realizar reuniones virtuales y sesiones descentralizadas en localidades del litoral peruano donde la pesca registre un alto impacto económico y social.

Funciones e informe final

Entre sus funciones principales, la comisión técnica deberá reportar el nivel de cumplimiento de los planteamientos elaborados por un grupo de trabajo previo creado bajo la Resolución Ministerial 370-2023-TR, y examinar las actuales contingencias que enfrentan los trabajadores del sector. Como producto final de sus actividades, la instancia elaborará un informe técnico detallado que recopile las conclusiones del diagnóstico, los avances registrados y las nuevas propuestas de solución en materia de seguridad social, condiciones laborales y salud ocupacional.