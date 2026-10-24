Galarreta anuncia que decretos en seguridad y Fenómeno El Niño se presentarán a más tardar en 20 días

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que los primeros decretos legislativos redactados en el marco de la ley de delegación de facultades serán presentados a más tardar en un plazo de 20 días.

Durante una entrevista en RPP Noticias, el premier detalló que, por disposición de la presidenta Keiko Fujimori, las carteras ministeriales alistan las propuestas tanto para decretos como para proyectos de ley, adecuándose a los procedimientos internos que ahora toman entre 12 y 20 días para llegar al Consejo de Ministros.

Asimismo, precisó que la prioridad absoluta del Gobierno se centrará en las acciones contra la criminalidad y la respuesta ante el fenómeno El Niño, contingencia ambiental para la cual se viene trabajando desde inicios de año en la definición de zonas de evacuación.

Espera de pronunciamiento

El jefe del Gabinete aclaró que la administración estatal esperará el pronunciamiento que emita la Junta de Portavoces de Diputados y Senadores durante su reunión programada para el martes 27. Esta cita parlamentaria abordará el procedimiento observado en la promulgación de la autógrafa delegatoria para definir si la norma se mantiene sin cambios o si requiere la emisión de una fe de erratas que subsane el trámite legal respectivo.

Observaciones sobre sectores excluidos

Galarreta Velarde lamentó que dentro de los 66 puntos presentados en el pedido original de facultades se hayan omitido diversas medidas elaboradas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para la etapa posterior al evento climático.

De acuerdo con el titular del PCM, al retirarse estas iniciativas y contemplarse únicamente los aspectos coyunturales de seguridad y prevención ante desastres naturales, la solicitud aprobada no incluyó los paquetes normativos habituales que suelen otorgarse a las gestiones gubernamentales al inicio de sus períodos de mandato.