Gobierno declara en emergencia sectores de Vivienda, Urbanismo y Saneamiento

El Ejecutivo declaró en situación de emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo, Desarrollo Urbano y Saneamiento debido a las condiciones críticas que afectan el acceso de la población a soluciones habitacionales y a los servicios básicos.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 016-2026-VIVIENDA, suscrito por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

De acuerdo con la norma, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) deberá elaborar y aprobar una Estrategia Sectorial mediante resolución ministerial en un plazo máximo de 60 días hábiles. Dicho plan tendrá una vigencia de seis meses a partir del día siguiente de su aprobación para identificar situaciones críticas, articular acciones de los organismos públicos adscritos y establecer mecanismos de seguimiento e intervención.

Alcance de medida y financiamiento

La elaboración de esta estrategia estará a cargo de los viceministerios de Vivienda y Urbanismo y de Construcción y Saneamiento a través de sus respectivas dependencias competentes. Las disposiciones establecidas resultan aplicables a todos los órganos, unidades de organización, programas y organismos adscritos al sector, con el propósito de priorizar y coordinar la intervención estatal ante la problemática descrita.

De acuerdo al Ejecutivo, la implementación de las medidas se financiará con cargo a los presupuestos institucionales del ministerio y sus entidades adscritas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.