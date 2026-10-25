Gobierno declara en emergencia el sector Vivienda: ¡15 millones de peruanos no tienen desagüe!

El ministro Mauricio Arnillas anunció una reorganización profunda del sector y la presentación de 15 proyectos de ley para atender las deficiencias en los servicios básicos.

El Gobierno declaró en situación de emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento, con el objetivo de enfrentar las deficiencias en el acceso a viviendas y servicios básicos. El ministro Mauricio Arnillas González informó que la medida fue formalizada mediante un decreto supremo y permitirá reorganizar el ministerio para responder a las necesidades de la población.

Arnillas detalló la magnitud de las brechas existentes en el país y señaló que alrededor de 1,9 millones de personas afrontan problemas relacionados con el acceso a una vivienda, mientras que 15 millones no cuentan con servicio de desagüe y nueve millones carecen de agua potable. En ese contexto, anunció que el Ejecutivo presentará 15 proyectos de ley de emergencia para impulsar cambios en el sector.

El titular de Vivienda explicó que inicialmente se presentaron 11 medidas para solicitar facultades legislativas, pero estas no fueron aprobadas. Por ello, pidió a los diputados debatir y aprobar con rapidez las nuevas iniciativas. Según indicó, la declaratoria también busca mejorar el acceso, la calidad, la continuidad y la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

En otro momento, Arnillas exhortó a las personas que viven en zonas vulnerables, especialmente en torrenteras, a tomar medidas preventivas ante la posible ocurrencia del fenómeno El Niño. El ministro advirtió que deben abandonar estas áreas antes del inicio de las lluvias intensas, con el propósito de evitar situaciones de riesgo y proteger la vida de sus familias.