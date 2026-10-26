Gobierno autoriza ingreso de Petroloreto al Lote 192: será socio estratégico de Petroperú por 27 años

El Ejecutivo oficializó el Decreto Supremo N°023-2026-EM, el cual aprueba la modificación del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, situado en la cuenca del Marañón, en la región Loreto.

La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano y refrendada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, autoriza que Petroloreto S.A.C., subsidiaria de Cheiron Holdings Egypt Limited, adquiera el 75% de la participación contractual cedida por Petroperú, entidad que retendrá el 25% restante.

Para formalizar este cambio, Perupetro queda facultado para suscribir la adenda con ambas compañías bajo la intervención del Banco Central de Reserva del Perú. Este nuevo esquema asociativo busca incorporar experiencia técnica especializada que garantice la operatividad sostenida del yacimiento, impulse las inversiones necesarias para su reactivación y maximice el rendimiento productivo de este importante lote.

Impacto en seguridad energética y economía

El Lote 192, catalogado como el yacimiento más relevante del territorio nacional, posee reservas calculadas en 135 millones de barriles de petróleo y una capacidad potencial de hasta 17 mil barriles diarios. Con esta integración estratégica, el sector apunta a elevar la oferta interna de crudo, disminuir la dependencia de compras externas y consolidar la seguridad energética a nivel nacional.

Asimismo, la reactivación de las operaciones extractivas propiciará la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, dinamizará la adquisición de bienes y servicios locales y asegurará la captación de recursos económicos mediante el canon petrolero. Esto beneficiará de manera directa a la región Loreto y a sus comunidades circundantes, impulsando su desarrollo económico.