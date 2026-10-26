Keiko Fujimori afirma que su Gobierno retomará el control de las cárceles

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, enfatizó este lunes 26 de octubre desde Palacio de Gobierno, que el orden institucional regresa y el control de los penales del país será retomado de manera definitiva.

Durante el inicio de una intervención simultánea contra estaciones ilegales y antenas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de diversos penales a nivel nacional, la mandataria advirtió que no se permitirán señales ilícitas ni comunicaciones hacia el exterior.

La jefa de Estado subrayó que gran parte de las extorsiones se dirigen históricamente desde las cárceles, por lo que estas acciones conjuntas ejecutadas junto al Comando Unificado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sumadas a la capacidad técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, buscan desmantelar equipos tecnológicos no autorizados. Asimismo, confirmó que la medida se aplica inicialmente en cuatro penales, pero el proceso continuará de forma constante en todo el país.

Marco legal vigente y respaldo

El despliegue operativo se desarrolló en estricto cumplimiento del marco legal vigente, respaldado por resoluciones judiciales y con la presencia permanente de representantes del Ministerio Público. Este trabajo articulado prioriza la decisión política y la inteligencia estratégica para neutralizar la infraestructura clandestina que facilita la delincuencia desde el interior de los centros de reclusión.

En el balance de las acciones en los penales participaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y de Transportes y Comunicaciones, Ángelo Tangherlini. De igual forma, se sumaron de manera virtual el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el titular de Defensa, Rafael Belaunde, quienes respaldaron el inicio de estas intervenciones a nivel nacional.