ONP: Gobierno entregará bono de casi S/200 a 800 mil jubilados en diciembre

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció la entrega de un bono excepcional de cerca de S/200 para los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el cual se entregará el próximo mes de diciembre. Este beneficio económico está dirigido a 800 mil jubilados en el país y se da como parte de las medidas orientadas a mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

Como parte de los antecedentes previsionales, a inicios de 2026 el Poder Ejecutivo aprobó elevar el tope máximo de las pensiones a S/1,000 para los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), implementando un reajuste de hasta S/100 para quienes percibían montos menores, lo que benefició a más de 237 mil pensionistas.

Adicionalmente, el sistema contempla que los asegurados que cumplen 80 años reciban de forma automática un 25% adicional sobre su pensión mensual, situándose actualmente la pensión mínima en S/600 y la máxima en S/1,000.

Evaluación de ayuda y trabajo articulado

Por otro lado, el titular del sector economía precisó que los bonos destinados a las poblaciones vulnerables y damnificados por las sequías en el sur, el exceso de lluvias en el norte o los huaicos en el centro aún no cuentan con montos ni ubicaciones precisas, debido a que el número exacto de afectados todavía no se ha determinado.

Para agilizar esta labor, el ministerio trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Aunque el ministro señaló que se dispone del espacio fiscal necesario para responder, reiteró que la asignación final y los lugares de entrega dependerán de la magnitud del impacto del fenómeno climático, configurándose como un subsidio de carácter totalmente focalizado y transitorio.