Renzo Reggiardo propone crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana y una Policía Municipal

El burgomaestre también informó sobre gestiones de cooperación con autoridades españolas y la CAF para impulsar proyectos de seguridad ciudadana en Lima.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que durante su participación en el Congreso de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas dialogó con el rey de España y alcaldes de distintas capitales sobre seguridad ciudadana y posibles mecanismos de cooperación.

Asimismo, sostuvo un almuerzo privado con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para conversar sobre posibles donaciones destinadas a los bomberos, los servicios de salud y la adquisición de ambulancias.

LIMA ESPERA NUEVA DONACIONES

Reggiardo indicó que Lima ya recibió donaciones del Ayuntamiento de Madrid, entre ellas chalecos y otros equipos, y expresó su expectativa de concretar nuevos apoyos tras las reuniones con las autoridades españolas.

Además, informó que el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una próxima visita al Perú para participar en una cumbre de seguridad ciudadana, prevista alrededor del 20 de noviembre.

REGGIARDO INICIA CUESTIONAMINETOS

El alcalde de Lima señaló que el documento presentado al Ejecutivo contenía dos iniciativas: la creación de una Policía Municipal y la implementación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana. "Me sorprende, Fernando, porque lo que ha hecho el premier, o en todo caso el despacho del primer ministro es derivar al Ministerio del Interior la propuesta del alcalde de Lima, una vez más, desde mi punto de vista, equivocadamente", declaró.

Por otro lado, insistió en que una secretaría nacional debería articular el trabajo de diversas instituciones y no limitarse al ámbito policial. "El problema de la inseguridad no es solamente del sector interior. Si tú estás, estás hablando de una creación de una secretaría nacional de seguridad ciudadana, no tiene nada que hacer ahí eh la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Eso lo tendría que ver la propia Presidencia de Consejo de Ministros, los especialistas vinculados a este tema y, por qué no, la propia Presidencia de la República", refirió.