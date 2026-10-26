Keiko Fujimori expresa alegría por próxima visita del papa León XIV al Perú

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria señaló que la población peruana espera al sumo pontífice con fe y afecto.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su alegría por la confirmación de la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de 2026.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria señaló que la población peruana espera al sumo pontífice con fe y afecto, y también destacó las noticias sobre su recuperación.

VIAJES

El Vaticano informó que el viaje apostólico del papa a Uruguay, Argentina y Perú se realizará del 6 al 17 de noviembre de 2026, conforme al programa anunciado anteriormente.

La visita fue confirmada luego de que el pontífice se recuperara de una intervención quirúrgica, según la información difundida por la Agencia Andina.