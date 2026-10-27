FenÃ³meno El NiÃ±o: PerÃº, EE. UU. y la ONU evalÃºan mecanismo de cooperaciÃ³n ante emergencia

El canciller Carlos Espá sostuvo una reunión con el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, y la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, Rossana Dudziak, para fortalecer la cooperación internacional ante el fenómeno El Niño.

Durante el encuentro, realizado anoche, los funcionarios y sus asesores evaluaron los mecanismos de preparación y asistencia humanitaria disponibles para complementar las acciones preventivas que ejecuta en estos momentos el Poder Ejecutivo.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Al término de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores destacó la importancia de articular las capacidades nacionales con la ayuda internacional según las prioridades del Gobierno, para enfrentar los eventuales daños de la emergencia climática.

Por su parte, los asistentes coincidieron en la necesidad de avanzar de manera anticipada en esta coordinación preventiva para garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante una eventual emergencia y evitar situaciones de peligro, informa Andina.