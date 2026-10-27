Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España: Galarreta quedará a cargo del Despacho Presidencial

La encargatura fue establecida mediante la Resolución Suprema N.º 307-2026-PCM, tras la autorización del Senado para los viajes de la mandataria al extranjero.

Durante la ausencia de la mandataria Keiko Fujimori, quién realizará una gira internacional por El Salvador y España entre finales de octubre e inicios de noviembre, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, asumirá el Despacho Presidencial durante las próximas ausencias.

La medida fue establecida mediante la Resolución Suprema N.º 307-2026-PCM, luego de que el Senado autorizará los viajes de la jefa de Estado fuera del territorio nacional.

Debido a que Galarreta también ejerce como presidente del Consejo de Ministros, el despacho de la PCM quedará encargado temporalmente al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, durante los días en que la mandataria permanezca en el extranjero.

GALARRETA ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA DURANTE LA AUSENCIA

De acuerdo con la resolución suprema, Luis Galarreta estará a cargo del Despacho Presidencial del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre de 2026. Durante esos periodos, el primer vicepresidente asumirá las funciones correspondientes a la ausencia de la mandataria.

Por su parte, Rafael Belaunde Llosa quedará encargado interinamente del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, debido a que Galarreta ocupa simultáneamente el cargo de titular de la PCM.

VIAJES DE KEIKO FUJIMORI

Por otro lado, como parte de su agenda la presidenta contempla reuniones con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, asimismo participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno realizada en España.