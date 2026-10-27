Senadora Milagros Jáuregui pide retirar huacos eróticos de Moche

La integrante de Renovación Popular sostuvo que la exposición de estas figuras podría generar confusión entre los menores de edad que frecuentan el lugar.

Los denominados “huacos eróticos”, ubicados en el Parque de la Fertilidad, en el distrito de Moche, región La Libertad, volvieron a generar controversia tras un pedido presentado por la senadora Milagros Jáuregui al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, para retirar las esculturas de la vía pública.

Jáuregui, integrante de Renovación Popular, sostuvo que la exposición de estas figuras podría generar confusión entre los menores de edad que frecuentan el parque. Por ello, planteó que sean trasladadas a un museo, con el argumento de proteger a la infancia y preservar la historia en un espacio adecuado.

La propuesta generó posiciones divididas en el Congreso. La diputada Gianina Avendaño, de Juntos por el Perú, advirtió que retirar las esculturas podría constituir una forma de censura a las expresiones culturales. En esa misma línea, el diputado Ditel Columbus, de Fuerza Popular, señaló que las manifestaciones artísticas y tradicionales del país deben ser respetadas.

RESPALDAN SOLICITUD

Por su parte, el diputado por La Libertad Diego Bazán respaldó la solicitud de Jáuregui y cuestionó que las esculturas estén ubicadas en un espacio público donde también juegan niños. Las estatuas fueron instaladas a finales de 2022, durante la gestión del entonces alcalde de Moche, César Fernández, con el objetivo de atraer visitantes e impulsar el turismo en la zona.