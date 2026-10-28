Ministro de Justicia plantea construir cárceles modulares para internos no violentos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, propuso la construcción de establecimientos penitenciarios mediante paneles prefabricados para optimizar los recursos y reducir los tiempos de ejecución.

Dicho proyecto está diseñado específicamente para albergar a internos que no registran antecedentes violentos, con el propósito central de mitigar la sobrepoblación carcelaria y dinamizar los procesos de resocialización.

Desde la perspectiva del titular de la cartera, la implementación de este formato modular busca garantizar espacios de reclusión económicos y de rápida respuesta operativa. Asimismo, confirmó un viaje oficial a El Salvador del 28 al 31 de octubre para analizar las medidas gubernamentales contra el crimen organizado impulsadas por Nayib Bukele.

Agenda de cooperación y reuniones bilaterales

Durante la visita al país centroamericano, la delegación oficial que incluye a la presidenta Keiko Fujimori y a ministros de Estado desarrollará una agenda institucional que contempla un encuentro privado con el mandatario salvadoreño y reuniones ampliadas. Las sesiones de trabajo involucrarán a carteras de Estado como Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud.

El itinerario también comprende un recorrido guiado por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el análisis del modelo de articulación operativa entre jueces, fiscales y agentes policiales especializados en la intervención contra las pandillas conocidas como maras, con la finalidad de recopilar experiencias aplicables a la gestión nacional.