Poder Judicial rechaza pedido de Martín Vizcarra para anular acusación fiscal por caso Richard Swing

El Poder Judicial declaró improcedente el recurso de cuestión previa presentado por el expresidente Martín Vizcarra con el que buscaba anular la acusación fiscal en su contra por el caso Richard Swing.

La medida, dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ratifica la continuidad del proceso penal centrado en la presunta contratación irregular del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura por un monto total de S/175,400 mediante nueve órdenes de servicio dictadas entre los años 2018 y 2020.

Cuestionamientos de defensa y postura fiscal

De acuerdo con información de El Comercio, la representación legal del exmandatario sostuvo que el Ministerio Público vulneró el debido proceso al alterar la imputación penal en mayo pasado, momento en que invirtió el orden de los delitos atribuidos e imputó a Vizcarra el rol de autor en lugar de instigador.

Ante esto, la defensa exigía una nueva autorización del Congreso o aval judicial; sin embargo, la Fiscalía Suprema argumentó que no se modificaron los hechos ni los delitos aprobados por el Parlamento, sino que únicamente se precisaron el grado de intervención y la calificación correspondiente.

Sanciones solicitadas y prórroga del proceso

El juez Checkley estableció que las objeciones formuladas por la defensa deberán ser debatidas y evaluadas durante la etapa de control formal de la acusación. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de negociación incompatible o, de manera alternativa, seis años y ocho meses de cárcel por tráfico de influencias, sumado a un pedido de seis años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Las imputaciones se fundamentan en que el beneficiario de las órdenes de pago presuntamente no cumplía con el perfil requerido para brindar los servicios al Estado. Tras la resolución judicial que deniega el archivo solicitado por la defensa, la audiencia de control de acusación continuará el próximo 4 de noviembre a las 2:30 p. m.