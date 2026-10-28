Fiscal de la Nación pide que el Ministerio Público sea incluido en el Comando Unificado

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, solicitó la incorporación del Ministerio Público al Comando Unificado con el propósito de fortalecer las acciones orientadas a combatir el crimen organizado.

Durante su participación en el seminario internacional "Seguridad ciudadana en el Perú: respuestas desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía", organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que la inseguridad ciudadana constituye el principal problema del país.

Importancia de presencia fiscal

Según explicó, la intervención de la institución es fundamental porque la criminalidad organizada requiere de investigaciones y procesos oportunos y no solo de estrategias policiales y militares. En esa línea, detalló que la presencia fiscal desde el inicio permite asegurar la obtención de pruebas y orientar jurídicamente las diligencias, destacando que el Ejecutivo ya ha prometido dicha incorporación y solicitado fiscales para participar directamente en las acciones.

El titular del Ministerio Público hizo una invocación a la ciudadanía para mantener la confianza y esperanza en el trabajo conjunto que desarrollan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, subrayó que el éxito de esta estrategia requiere del compromiso de toda la comunidad, el Estado y las instituciones civiles, al tratarse de una problemática que ya no compete únicamente a las organizaciones de la administración de justicia.

Acierto en estrategia del Ejecutivo

Por otro lado, el fiscal de la Nación calificó como un acierto la creación del Comando Unificado por parte del Poder Ejecutivo, debido a que permite implementar una estrategia enfocada en contrarrestar de forma directa el accionar de las bandas criminales.