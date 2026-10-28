Gobierno alista norma para declarar como grupos hostiles a organizaciones criminales

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde informó que tras la aprobación de facultades legislativas por parte del Congreso de la República, el Ejecutivo prepara una nueva legislación para declarar formalmente como grupos hostiles a las organizaciones criminales nacionales y transfronterizas que operan en el país, tales como el "Tren de Aragua", "Los Pulpos", "Los Lobos", "La Jauría" y el "Comando Vermelho".

Operaciones y control en penales

El titular del Mindef explicó que el despliegue estratégico se basará en inteligencia doméstica provista por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sumada a la cooperación regional para ejecutar operaciones quirúrgicas contra líderes de alto valor mediante operadores militares altamente calificados.

Asimismo, indicó que el balance de las intervenciones carcelarias registra avances con el modelo piloto del penal El Milagro, la próxima inauguración del retén militar en Ancón I y la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia para garantizar un horizonte de tiempo y la adquisición de equipos de alta tecnología bajo las facultades delegadas.

Articulación con el Ministerio Público

Por otro lado, el ministro consideró pertinente la solicitud del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, para incluir al Ministerio Público en el Comando Unificado en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Belaunde señaló que es necesario contar con un fiscal ad hoc que gestione las carpetas con material de inteligencia, pruebas y autorizaciones, bajo un esquema similar al aplicado en el Vraem para los operativos militares antiterroristas.