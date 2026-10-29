Keiko Fujimori fue recibida con honores militares a su llegada a El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori llegó la noche de este miércoles a San Salvador, capital de El Salvador, para iniciar una visita oficial tras recibir una invitación del mandatario Nayib Bukele. La jefa de Estado viajó en un vuelo comercial y, al arribar al aeropuerto internacional, fue recibida con honores militares por cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. También estuvieron presentes la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, y los embajadores de Perú en El Salvador y de El Salvador en Perú.

Fujimori viajó acompañada por una delegación integrada por el canciller Carlos Espá; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el ministro de Salud, Luis Dayer. Asimismo, forman parte de la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales, quienes participarán en las actividades programadas durante la visita.

Como parte de su agenda oficial, la mandataria sostendrá una reunión bilateral con Nayib Bukele en el Palacio Presidencial de San Salvador, donde evaluarán estrategias para combatir a las bandas transnacionales y fortalecer la seguridad ciudadana. Además, está previsto que recorra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel construida durante el gobierno salvadoreño para recluir a integrantes de pandillas y que constituye una de las principales medidas de la política de seguridad de ese país.

SALUD Y EDUCACIÓN

La agenda también comprende actividades relacionadas con los sectores de salud y educación. El ministro de Salud evaluará la plataforma tecnológica Doctor SB, que emplea inteligencia artificial para facilitar la interoperabilidad entre establecimientos hospitalarios. Por su parte, los representantes del sector Educación conocerán modelos de gestión de infraestructura educativa y aprendizaje pedagógico. La delegación tiene previstas, además, visitas técnicas al Hospital Nacional Rosales y a una institución educativa emblemática de la capital salvadoreña.