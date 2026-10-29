Ministro Sheput: Se impulsa el desarrollo de carreras estratégicas para reducir la informalidad laboral

El ministro Juan Sheput señaló que su sector impulsa la formación técnica y el desarrollo de carreras estratégicas para reducir la informalidad laboral, elevar la productividad y generar más oportunidades de empleo formal en el país.

Durante la IX Conferencia Anual de Seguridad y Desarrollo, destacó la importancia de contar con trabajadores calificados para aprovechar el potencial productivo del Perú y responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Asimismo, indicó que el Poder Ejecutivo promueve el trabajo articulado entre distintos sectores para fortalecer la capacitación técnica y preparar a los trabajadores ante los cambios tecnológicos, incluida la inteligencia artificial.

Finalmente, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo dijo que la política laboral del Gobierno busca preparar a los peruanos para responder a las necesidades de los grandes proyectos de inversión previstos para los próximos años.