Política

Hace 45 minutos

Ministro Sheput: Se impulsa el desarrollo de carreras estratégicas para reducir la informalidad laboral

El titular de Trabajo y Promoción del Empleo dijo también que se busca preparar a los ciudadanos para que puedan responder a las necesidades de los grandes proyectos de inversión.



El ministro Juan Sheput señaló que su sector impulsa la formación técnica y el desarrollo de carreras estratégicas para reducir la informalidad laboral, elevar la productividad y generar más oportunidades de empleo formal en el país.

Durante la IX Conferencia Anual de Seguridad y Desarrollo, destacó la importancia de contar con trabajadores calificados para aprovechar el potencial productivo del Perú y responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Asimismo, indicó que el Poder Ejecutivo promueve el trabajo articulado entre distintos sectores para fortalecer la capacitación técnica y preparar a los trabajadores ante los cambios tecnológicos, incluida la inteligencia artificial.

Finalmente, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo dijo que la política laboral del Gobierno busca preparar a los peruanos para responder a las necesidades de los grandes proyectos de inversión previstos para los próximos años.


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