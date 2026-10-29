Gonzales Posada: Viaje de Keiko Fujimori a El Salvador muestra interés por combatir la criminalidad

El exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, indicó que el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador es una señal contundente y determinante de que este Gobierno combatirá a las bandas criminales que operan en el país.

"Es una buena decisión, porque da una señal de que se procederá de manera enérgica y determinante para no solamente combatir a las bandas criminales que azotan al país, sino para llevarlas a lugares seguros e infranqueables, donde no existan celulares", señaló.

ESTRATEGIAS EXITOSAS

Dijo también, en entrevista con Andina, que la visita permitirá evaluar de primera mano estrategias exitosas de control penitenciario y cooperación internacional frente a organizaciones delictivas como el Tren de Aragua y otras bandas organizadas.

"Hoy las bandas criminales tienen una presión multinacional. Ahí tenemos al Tren de Aragua, que se ha expandido en varios países, los choneros del Ecuador, los gota a gota de Colombia y otros(...). Entonces hay que combatirlos también multilateralmente", agregó.