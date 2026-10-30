Premier Galarreta rechaza de manera categórica versiones sobre su alejamiento del cargo

El premier Luis Galarreta evitó pronunciarse sobre los rumores de su eventual salida del cargo y dijo que el Poder Ejecutivo está concentrado en las emergencias climáticas y el combate frontal contra la delincuencia a nivel nacional.

Durante una visita de trabajo a Tumbes, realizada en la víspera, sostuvo que el trabajo de los ministros está en permanente evaluación y que se debe fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante la coyuntura del país.

NO COMENTO SOBRE CHISMES

"Los ministros siempre van a estar en evaluación, todos los ministros, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno El Niño y varios ministerios más a sus sectores", señaló.

"Así que yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos", agregó categórico el jefe del Gabinete.