Presidenta Keiko Fujimori se reúne con representantes del sector empresarial de El Salvador

Esta mañana, la presidenta Keiko Fujimori se reúne con empresarios de El Salvador, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos y comerciales y ampliar las oportunidades de negocios entre ambas naciones.

El encuentro se realiza en el marco de su visita oficial a El Salvador y convocó a representantes de empresas con potencial de inversión en el Perú, así como a compañías que ya tienen presencia en el mercado peruano.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Durante su presentación, Fujimori Higuchi explicó las oportunidades de inversión y negocios que ofrece el Perú, así como la promoción de iniciativas que contribuirán a dinamizar el comercio entre ambos países.

La reunión, que contó también con la presencia de funcionarios del gobierno salvadoreño, busca generar espacios de diálogo entre los sectores público y privado y promover alianzas estratégicas económicas.