Minedu aprueba bases para el proceso de admisión a los COAR 2027

El proceso busca seleccionar a estudiantes con habilidades sobresalientes y promover una mayor participación de escolares del ámbito rural.

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó las bases para el desarrollo del Proceso Único de Admisión (PUA) a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2027, mediante la Resolución Viceministerial N.° 181-2026-Minedu.

La norma establece las disposiciones que regirán el proceso de admisión de estudiantes de Educación Básica Regular a estas instituciones educativas, cuya organización está a cargo del Minedu.

El procedimiento busca garantizar la selección de escolares con habilidades sobresalientes, considerando la diversidad y el contexto sociocultural como oportunidades para el aprendizaje.

FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE ALTO DESEMPEÑO

El servicio educativo de los COAR está dirigido a estudiantes con alto desempeño académico, artístico y deportivo, a quienes se busca brindar una formación con estándares de calidad nacional e internacional.

Asimismo, el modelo educativo tiene como objetivo fortalecer las competencias personales de los escolares y contribuir a la formación de líderes capaces de aportar al desarrollo local, regional, nacional y mundial.

MAYOR INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES DEL ÁMBITO RURAL

Por otro lado, el modelo educativo busca promover una mayor incorporación de escolares procedentes del ámbito rural, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a este servicio educativo.