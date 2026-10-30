Keiko Fujimori visita hospital de El Salvador y conoce plataforma Doctor SV

Durante su visita al país centroamericano, Fujimori también destacó la infraestructura del Cecot y sus restricciones a las comunicaciones telefónicas.

Durante su recorrido por establecimientos públicos de El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori, luego de visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acudió al Hospital de El Salvador para conocer el funcionamiento de la plataforma de telemedicina Doctor SV.

Este sistema fue creado durante la pandemia de COVID-19, bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de facilitar el acceso de la población salvadoreña a los servicios de salud mediante herramientas digitales.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DOCTOR SV?

Doctor SV es una plataforma de telemedicina que permite a los pacientes salvadoreños acceder a consultas médicas en línea y reservar citas, facilitando la atención sanitaria sin que los usuarios tengan que acudir presencialmente a un establecimiento de salud para realizar determinadas consultas.

Asimismo, cuenta con herramientas digitales orientadas a mejorar la atención en los hospitales y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos.

KEIKO FUJIMORI SE PRONUNCIA SOBRE EL CECOT

Por otro lado, Fujimori calificó la infraestructura penitenciaria como una construcción emblemática y señaló que las experiencias de El Salvador en la lucha contra la criminalidad. "Considero que experiencias exitosas hay que analizarlas, estudiarlas y adaptarlas. Somos países distintos. Todo aquello que funciona, las cosas positivas, las podemos utilizar. Es una construcción emblemática, con el ministro Álvarez y Astudillo estamos recogiendo varias ideas", manifestó.

Además, destacó las restricciones a las comunicaciones telefónicas dentro de la megacárcel y sostuvo que los establecimientos penitenciarios deben estar destinados al cumplimiento de las condenas. "La parte más importante es la construcción de una cárcel que no tiene espacio para la entrada de la comunicación, de información de los delincuentes. El mensaje que va al Perú es: las cárceles están para cumplir las penas y no para ser el centro de las organizaciones criminales. Estamos llevándonos muchas de estas ideas", sostuvo.