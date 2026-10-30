Keiko Fujimori ratifica su respaldo a Galarreta como premier: “Mi confianza es absoluta”

Desde El Salvador, la presidenta descartó una posible salida del titular de la PCM y calificó de “chismes” las versiones sobre cambios en el gabinete ministerial.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, ratificó este viernes su respaldo a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y descartó cualquier posibilidad de reemplazarlo en el cargo. Desde El Salvador, donde cumple una agenda oficial, la mandataria rechazó las versiones sobre una eventual renovación del gabinete y aseguró que mantiene plena confianza en el jefe de la PCM y en sus ministros.

“Mi confianza en el primer ministro es absoluta. Confianza al gabinete. Yo rechazo y descarto un cambio de primer ministro”, manifestó Fujimori. Asimismo, aclaró que José Chlimper no tiene intención de asumir un ministerio y que actualmente participa como colaborador en el comité consultivo de la Presidencia, cuya finalidad es impulsar una oficina de unidad de cumplimiento.

Las versiones sobre posibles cambios ministeriales surgieron la semana pasada e incluían una eventual salida de Galarreta. Al respecto, el vocero alterno de Fuerza Popular, Víctor Flores, negó que exista una ruptura en el Ejecutivo y sostuvo que la unidad entre la presidenta y sus vicepresidentes, Luis Galarreta y Miguel Torres, se mantiene firme. El propio jefe del Gabinete también descartó pronunciarse sobre rumores y los calificó de “chismes”.

SOBRE NAYIB BUKELE

Fujimori se refirió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y destacó los resultados de su gestión en materia de seguridad, educación, salud, turismo y crecimiento económico. Además, agradeció la invitación para visitar su país y señaló que Bukele y los integrantes de su gabinete serán recibidos en el Perú. La mandataria evitó pronunciarse sobre las críticas que recibe el gobernante salvadoreño por las reformas implementadas en su país.