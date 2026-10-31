Gobierno destina S/ 2,000 millones para garantizar créditos a mypes por el fenómeno El Niño

El Gobierno autorizó el uso de hasta S/2,000 millones del Fondo Crecer para otorgar garantías a créditos y reprogramaciones de préstamos dirigidos a micro y pequeñas empresas (mypes), como parte de las acciones para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, la norma establece medidas extraordinarias para proteger el financiamiento de unidades productivas en departamentos declarados en estado de emergencia por desastres climatológicos, facultando a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) a canalizar estos recursos mediante entidades financieras y cooperativas elegibles hasta el 30 de abril de 2027.

Cobertura crediticia y sectores prioritarios

Las garantías en moneda nacional se asignarán según los montos del crédito, 90% para préstamos de hasta S/30 mil, 80% para tramos entre S/30,001 y S/90 mil, y 70% para montos de S/90,001 a S/300 mil. No obstante, para las mypes dedicadas a los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, las coberturas se elevarán a 95%, 90% y 80%, respectivamente. Los beneficiarios deberán desarrollar sus operaciones en los departamentos afectados o bajo riesgo inminente por el evento climático.

Reprogramaciones y facilidades de pago

La norma también autoriza la reprogramación de préstamos del programa Impulso Myperú, otorgando un plazo adicional de pago de hasta nueve meses para el régimen general y de hasta 12 meses para actividades agropecuarias y pesqueras. Ambas modalidades incluyen un período de gracia parcial de 3 meses para el pago exclusivo de intereses y comisiones, fijando plazos máximos acumulados de 81 y 84 meses desde la emisión original del crédito, sin que la tasa de interés pueda superar a la pactada inicialmente.

Mecanismos financieros e implementación

Asimismo, la disposición autoriza al Banco de la Nación a otorgar líneas de crédito a Cofide, con una garantía de hasta 100 % del Fondo Crecer, para financiar a las entidades que canalizan los fondos hacia las micro y pequeñas empresas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá aprobar las disposiciones operativas en un plazo máximo de 30 días calendario para la ejecución de las garantías y reprogramaciones, cuya vigencia legal se extenderá hasta el 30 de abril de 2027.