Ministro Vinelli descarta desabastecimiento de alimentos y cortes de agua en Lima por el fenómeno El Niño

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, descartó que a la fecha exista desabastecimiento de alimentos en Lima o el riesgo de cortes en el servicio de agua potable en la capital a causa del fenómeno El Niño.

Durante una entrevista a RPP Noticias, el funcionario precisó que actualmente ingresan más de 8 mil toneladas de alimentos por día a la capital, asegurando que ante cualquier eventualidad que interrumpa el suministro, el Ejecutivo informará con rapidez a la ciudadanía.

Sobre el abastecimiento de agua, el titular del Midagri explicó que no se repetirán las interrupciones ocurridas en el evento climático de 2017, debido a que las plantas potabilizadoras ya cuentan con los filtros necesarios instalados. A nivel regional, Vinelli anunció que el Gobierno desplegará 5 buques de la Marina de Guerra equipados para potabilizar agua de mar, la cual será embotellada y distribuida en las zonas del país que presenten contingencias con el recurso hídrico.

Obras prioritarias ejecutadas por el Ejecutivo

Frente a la falta de trabajos de prevención previos, el ministro sostuvo que el sector ha priorizado la ejecución de acciones viables y de impacto inmediato. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno figuran la colocación de mallas de contención, la adquisición de autobombas para emergencias y la limpieza de los cauces de los ríos, operaciones orientadas a mitigar posibles desbordes o daños en la infraestructura.

Exhortan a ciudadanía ante eventuales emergencias

Finalmente, Vinelli hizo un llamado a la colaboración de la ciudadanía mediante cuatro recomendaciones clave: resguardar documentos, bienes y animales, sumado a la limpieza de techos y canaletas en Lima; evitar arrojar basura a ríos y canales; evacuar de inmediato las zonas de riesgo sin detenerse a registrar fotos o videos; y guiarse únicamente por información oficial para evitar la propagación de datos falsos.