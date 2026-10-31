Keiko Fujimori reanuda agenda de trabajo en Palacio de Gobierno tras volver de El Salvador

Luego de retornar a Lima tras su visita a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori retomó su agenda de trabajo en Palacio de Gobierno. Se reunió con representantes diplomáticos peruanos acreditados en el exterior y ante organismos internacionales.

Primero sostuvo un encuentro de varios minutos con Ricardo Ghibellini, embajador del Perú en la República de Colombia. Luego recibió a Aurelio Pastor, representante permanente del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

POLÍTICA EXTERIOR PERUANA

La ronda de encuentros concluyó con José Recoba, representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. En las reuniones, se abordaron diversos asuntos relacionados con la política exterior peruana.

Asimismo, los encuentros estuvieron orientados al fortalecimiento de los vínculos de cooperación internacional y al seguimiento permanente de los temas de interés para nuestro país en los distintos espacios diplomáticos del mundo.