Canciller Espá viajará a Rusia para gestionar asistencia y repatriación de peruanos en el conflicto con Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a la ciudad de Moscú, en la Federación de Rusia, del 6 al 11 de noviembre, con el objetivo de reunirse con altas autoridades de ese país para brindar asistencia a los ciudadanos peruanos involucrados en el conflicto militar con Ucrania, conforme lo autoriza la Resolución Suprema Nº 309-2026-PCM publicada en el diario oficial El Peruano.

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller detalló que la Cancillería registra 430 casos de peruanos que se habrían enlistado en las fuerzas armadas rusas tras ser captados mediante engaños por organizaciones criminales nacionales para pelear en una guerra ajena.

De ese total, se cuenta con información oficial de 344 casos que comprenden 25 fallecidos, 187 desaparecidos, 132 en actividad y 4 prisioneros de guerra en Ucrania, además de estimarse un total de hasta 459 connacionales involucrados.

Gestiones de repatriación y diálogo con familiares

En declaraciones a la prensa, el titular del sector explicó que aprovechará su desplazamiento tras asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid para dirigirse directamente a territorio ruso, recabar información exacta y gestionar la repatriación de los fallecidos. Asimismo, indicó que su gestión ha logrado la repatriación previa de 50 ciudadanos peruanos, la identificación de 10 connacionales fallecidos y la realización de más de 35 reuniones con los familiares de los afectados para atender sus demandas.

La parte considerativa de la norma legal emitida por el Ejecutivo señala la necesidad de ejecutar gestiones diplomáticas al más alto nivel para auxiliar a los connacionales que prestan servicios en fuerzas armadas extranjeras y proporcionar reportes oportunos a sus familiares ante esta situación.