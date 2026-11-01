Ministro Juan Sheput: Modelo de Bukele debe ser adecuado a nuestra realidad y no replicado

El ministro Juan Sheput negó que el presidente salvadoreño Nayib Bukele haya hecho un desplante a la mandataria Keiko Fujimori, al decir que su modelo de seguridad no se puede replicar en el Perú, porque son realidades criminales diferentes.

El titular de Trabajo y Promoción del Empleo recordó que el mandatario salvadoreño dijo que las realidades y los problemas son diferentes, por lo que el sistema de Bukele debe ser “adecuado” a nuestra realidad en vez de ser replicado fielmente.

“Nayib Bukele sabe lo que está buscando la presidenta Keiko Fujimori, que es incorporar las buenas prácticas, pero estas tienen que ser adecuadas (…) Y, en ese sentido, ha sido correcto; no hay ningún tipo de desplante”, declaró a RPP.

REALIDADES DISTINTAS

“Él dice: ‘Hay un conjunto de acciones que hemos tomado en cuenta, pero definitivamente son realidades distintas y tendrán que ser adecuadas y no replicadas’. Y eso lo dice la metodología, por eso a mí no me asombró”, agregó.

Destacó también que el modelo de Bukele contra las violentas pandillas, cuyos integrantes hoy están casi todos presos, es un referente para el Gobierno. Reiteró que la jefa de Estado no planea replicar el sistema, sino adecuarlo a nuestra realidad.