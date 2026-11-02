Keiko Fujimori señala que el Estado ejercerá su legítimo derecho a la defensa contra la delincuencia

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que el Gobierno ejercerá su derecho a la defensa de los ciudadanos frente a la inseguridad mediante la aplicación de la Constitución, la ley y la fuerza del orden.

El pronunciamiento de la mandataria fue emitido en una columna publicada en Infobae tras su retorno de El Salvador, país que registra una reducción extraordinaria en sus índices de criminalidad.

La Jefa de Estado precisó que, a pesar de que Perú y El Salvador presentan diferencias sustanciales en su geografía, extensión de fronteras, población y realidades sociales, ambas naciones comparten el principio central de no negociar con los criminales ni mantener posturas ambiguas frente al delito.

Adecuación legislativa y control penitenciario

La mandataria descartó la existencia de soluciones automáticas debido a la complejidad territorial peruana, señalando la necesidad de analizar los costos, los desafíos institucionales y la sostenibilidad temporal de cualquier medida extranjera antes de replicarla.

Entre las acciones planteadas para contrarrestar estas amenazas se encuentran la adecuación de la legislación nacional, el aislamiento estricto de las cabezas criminales dentro de los penales, el fomento de la cooperación internacional y la restauración del orden con disciplina y valores desde las familias y las escuelas.