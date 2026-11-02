Minsa instalará hospital de campaña con hasta 120 camas ante intensas lluvias en Tumbes

El ministro de Salud, anunció que el coliseo Mariscal Cáceres será acondicionado para atender a la población durante la emergencia.

A raíz de las intensas lluvias provocadas por el Fenómeno El Niño en el norte del país, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció la instalación de un hospital de campaña en el coliseo Mariscal Cáceres, en Tumbes.

En una entrevista para RPP, Dyer indicó que se escogió este recinto por ser un punto estratégico, debido a su cercanía con el aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez, además de ser una zona poco propensa a inundaciones.

“El tema del hospital de campaña se mandó con mucha anticipación, está acá en el cuartel corrales […]. Cáceres es un sitio cercado y tenemos agua, luz y baños, así como un techo para poner el hospital de campaña adentro”, indicó.

HOSPITAL DE CAMPAÑA

Según lo declarado por el titular del Minsa, el hospital contará con una capacidad de entre 80 y 120 camas para atender a alrededor de 160 personas, convirtiéndose en un punto clave para garantizar la atención de salud durante esta emergencia.

Por otro lado, también se viene reforzando la atención del Hospital Regional Tumbes II-2 Jamo, con el objetivo de contar con otro punto de asistencia ante las fuertes lluvias. Asimismo, mencionó que se está verificando el abastecimiento y las rutas de distribución de medicamentos hacia la región.