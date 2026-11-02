Instalarán 12 geomallas en quebradas de Lima para mitigar impacto de huaicos por fenómeno El Niño

El Gobierno instalará 12 geomallas en diez quebradas de Lima con el objetivo de contener rocas y materiales sólidos arrastrados por deslizamientos ante las fuertes lluvias previstas por el fenómeno El Niño, informó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Durante la presentación del informe de acciones gubernamentales liderado por la presidenta Keiko Fujimori, el titular del Midagri detalló que a la fecha ya se han instalado cinco de estas estructuras de contención y que los trabajos para completar las siete restantes concluirán en las próximas semanas.

Las geomallas dispuestas son estructuras diseñadas específicamente para soportar al menos 300 toneladas de material residual impulsado por las precipitaciones. Según explicó el ministro Vinelli, las mallas metálicas se encontraban almacenadas y su despliegue inmediato fue dispuesto por la jefa de Estado para frenar la fuerza de los desplazamientos de tierra y salvaguardar la vida de los ciudadanos asentados en las zonas de riesgo.

Monitoreo permanente y despliegue técnico

Vinelli precisó que el Ejecutivo mantiene un monitoreo continuo de la situación en la capital durante las 24 horas del día debido al peligro constante de lluvias de fuerte intensidad. La labor de supervisión permanente busca reducir los daños en la infraestructura pública y privada, así como en las áreas habitadas de la provincia.

Cabe resaltar, que el despliegue técnico forma parte de la estrategia constante de mitigación para reducir el impacto de las emergencias climáticas asociadas al evento meteorológico en las zonas vulnerables de la costa central.