Keiko Fujimori anuncia reordenamiento de internos a nivel nacional

La presidenta sostuvo que los cabecillas de organizaciones criminales recluidos en el penal El Milagro, en Trujillo, serán enviados al penal de máxima seguridad de Challapalca.

La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes la reclasificación de los internos de todos los establecimientos penitenciarios del país y el traslado de los reclusos considerados de alta peligrosidad al penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna. La medida fue comunicada luego de la violenta reyerta registrada el domingo en el penal El Milagro, en Trujillo, que dejó tres internos fallecidos y otro gravemente herido.

La mandataria informó que los líderes de las organizaciones criminales involucradas en estos enfrentamientos serán trasladados a Challapalca y advirtió que se tomarán medidas similares si se producen nuevos incidentes en otros centros penitenciarios. Asimismo, señaló que solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, la relación completa de los internos y sus respectivas clasificaciones para determinar quiénes serán enviados al establecimiento penitenciario.

Fujimori remarcó que los delincuentes más peligrosos, incluidos los asesinos, serán trasladados a penales alejados como parte de las medidas para reforzar el control penitenciario. Además, sostuvo que su gobierno impulsará programas como ‘Cero Ocio’ y la implementación de más talleres productivos, con el objetivo de que los internos desarrollen actividades que contribuyan a la sociedad.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PENALES

Por su parte, el ministro Ernesto Álvarez indicó que los equipos técnicos de su sector evalúan implementar un sistema de construcción modular para acelerar la edificación de dos nuevos establecimientos penitenciarios, uno de ellos de máxima seguridad. Sin embargo, advirtió que la tramitología representa el principal obstáculo para concretar estos proyectos, pues los procedimientos podrían demorar entre cinco y seis años, aunque en el mejor escenario tomarían alrededor de tres años.