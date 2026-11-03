Juan Sheput: Algunas críticas buscan instalar la narrativa que el Ejecutivo no ha realizado avances

El ministro Juan Sheput se pronunció sobre las críticas que recibe el Ejecutivo de parte de algunos legisladores por la supuesta falta de resultados, principalmente en la lucha contra la criminalidad, pese a que otorgaron las facultades legislativas solicitadas.

"No ha pasado ni una semana y ya quieren resultados, cuando ellos mismos están otorgando 90 días. Si el mismo Parlamento está diciendo que tenemos 90 días para sacar adelante los decretos legislativos, dicen que ha pasado una semana y no se ha hecho nada", indicó.

LE NIEGAN CRÉDITO

Asimismo, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo afirmó que las críticas tienen la intención de instalar una narrativa de que el Ejecutivo no ha realizado avances. Señaló también que algunos legisladores "le niegan crédito" a la presidenta Keiko Fujimori.

Finalmente, Sheput Moore exhortó a los parlamentarios a que revisen información antes de afirmar que el Gobierno no tiene resultados para presentar. "Eso no es política, eso es mala fe, y hay que decirlo con todas sus palabras", respondió en entrevista con Exitosa.