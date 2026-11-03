Luis Galarreta citará a los titulares del PJ y la Fiscalía a la Comisión Multisectorial sobre seguridad

El premier Luis Galarreta informó que se reunirá con los titulares del Poder Judicial, Janet Tello, y de la Fiscalía, Tomás Gálvez, en el marco de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que preside.

“El Poder Judicial (PJ) y la Fiscalía tienen un rol preponderante en la lucha contra el crimen organizado; todos debemos sumar esfuerzos para que cada intervención se traduzca en una sanción conforme a ley”, remarcó.

Destacó también que la labor de las fuerzas del orden requiere del compromiso del Estado en su conjunto para evitar que los delincuentes capturados regresen a las calles y continúen delinquiendo, ahondando la crisis que vivimos.

BANDAS CRIMINALES

Asimismo, dijo que los representantes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de las empresas de telefonía serán citados a la comisión para contribuir en la desarticulación de las bandas criminales.

Finalmente, consideró que el impacto de esta estrategia se consolidará y subrayó que el país cuenta hoy con una visión clara y decisión para recobrar el principio de autoridad. “En el Perú gobierna el Estado, no las organizaciones criminales”, destacó.