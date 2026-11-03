Keiko Fujimori anuncia la construcción de 500 colegios para el próximo año

El anuncio fue realizado durante la entrega de 6.500 laptops a alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que durante el próximo año se construirán 500 colegios en el país. Asimismo, informó que se implementará internet satelital en todas las instituciones educativas, como parte de las medidas orientadas a mejorar la calidad de la educación y ampliar las oportunidades para los estudiantes.

El anuncio fue realizado durante la entrega de 6.500 laptops a alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). La mandataria destacó la formación de los estudiantes y señaló que la educación es una herramienta fundamental para transformar la sociedad peruana.

MEJORA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Fujimori sostuvo que su Gobierno destinará recursos y esfuerzos a mejorar las políticas públicas y la calidad educativa. También resaltó la importancia del trabajo conjunto entre docentes, directores, padres de familia y autoridades para fortalecer la formación de los jóvenes.

Finalmente, la jefa de Estado instó a los estudiantes a continuar preparándose y aprovechar las oportunidades educativas. Según indicó, el objetivo es que los jóvenes puedan contribuir al desarrollo de sus familias, comunidades y del país.