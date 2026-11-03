Premier convocará a titulares del Poder Judicial y la Fiscalía a comisión multisectorial contra el crimen

Luis Galarreta anunció que Janet Tello y Tomás Gálvez serán convocados a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a una nueva reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que preside. El anuncio lo realizó desde Trujillo, durante la presentación de los resultados de las últimas intervenciones contra la delincuencia encabezada por la presidenta Keiko Fujimori.

Galarreta sostuvo que la lucha contra el crimen organizado requiere la participación de todas las instituciones del Estado y no únicamente de las fuerzas policiales y militares. En esa línea, destacó la intervención del Ministerio Público en los operativos del Comando Unificado Pataz, en La Libertad, para garantizar el respaldo legal de las acciones contra las organizaciones criminales.

El jefe del Gabinete afirmó que el Poder Judicial y la Fiscalía cumplen un papel fundamental para que las intervenciones contra la delincuencia se traduzcan en sanciones conforme a ley. Asimismo, señaló que las acciones de las fuerzas del orden deben contar con el compromiso de las instituciones estatales, a fin de evitar que las personas detenidas recuperen su libertad y continúen cometiendo delitos.

CONVOCARÁN A OSIPTEL

La comisión multisectorial también convocará al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a las empresas de telefonía, con el propósito de aprovechar sus capacidades técnicas para desarticular bandas delincuenciales. Galarreta aseguró que los resultados de esta estrategia se consolidarán progresivamente y reafirmó que el Ejecutivo mantendrá sus decisiones en materia de seguridad ciudadana.