Keiko Fujimori anuncia entrega de terrenos para construir dos nuevos penales

La mandataria señaló que los proyectos incluirán talleres productivos para promover la capacitación y resocialización de los internos.

Durante una actividad realizada en el penal Ancón I, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la entrega de terrenos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en el país.

Asimismo, también incluyó la supervisión de los nuevos controles de seguridad implementados en el establecimiento penitenciario Ancón I, como parte de las medidas para reforzar la vigilancia en los centros de reclusión.

Además, la mandataria explicó que la entrega de títulos permitirá avanzar con los proyectos y agradeció al sector Vivienda por facilitar los terrenos destinados a las obras, cuya extensión total, indicó, alcanza las 2.600 hectáreas.

NUEVOS MEGAPENALES CONTARÁN CON TALLERES PRODUCTIVOS

Fujimori explicó que uno de los objetivos es ampliar los talleres que funcionan actualmente en las cárceles, para que los internos puedan aprender distintos oficios durante su periodo de reclusión.

“Estos dos terrenos que se están entregando al Ministerio de Justicia son bastante amplios y lo que se busca, además de tener un lugar seguro, es que se puedan activar y construir grandes talleres productivos”, señaló.

PENALES PODRÍAN INAUGURARSE EN LOS PRÓXIMOS MESES

Por otro lado, la jefa de Estado sostuvo que el siguiente paso será agilizar los procedimientos necesarios para concretar las obras y poner en funcionamiento ambos establecimientos penitenciarios. “Es un día muy importante, y lo que tenemos que hacer ahora es ponerle mucha eficiencia, capacidad, y en pocos meses estaremos inaugurando los dos penales anunciados”, manifestó.