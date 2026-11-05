Patricia Juárez: En estos 100 días, el gobierno de Keiko Fujimori ha generado una sensación de estabilidad

En entrevista con RPP, la senadora Patricia Juárez dijo que estos primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori se caracterizan por la estabilidad que ha generado; además destacó acciones y el inicio de obras a nivel nacional.

“Principalmente es la sensación de estabilidad que ha generado este gobierno dentro de estos 100 primeros días”, mencionó la representante de Fuerza Popular, lo que ha permitido el ingreso de importantes inversiones al país.

La parlamentaria comparó el actual escenario político del Perú con el inicio del gobierno del condenado expresidente Pedro Castillo Terrones, hace cinco años, cuando (según recordó) se produjo una alarmante salida de capitales.

PROYECTOS DEL EJECUTIVO

Asimismo, destacó el trabajo del Ministerio de Salud con la implementación de la telemedicina en cuatro centros de salud y la flexibilización de trámites para que distintos proyectos del Ejecutivo puedan ejecutarse a la brevedad posible.

La construcción del colegio José María Arguedas, en Santa Anita, cuya primera piedra fue colocada recientemente. También consideró muy positiva la apertura de la presidenta Keiko Fujimori a los medios de comunicación, etc.

FENÓMENO EL NIÑO

La senadora también respaldó la decisión de la jefa de Estado de no participar en la Cumbre Iberoamericana de Madrid y permanecer en el país debido a la preocupante situación relacionada con el fenómeno El Niño.

Indicó que la emergencia climática representaría una afectación del 1% del producto bruto interno (PBI). Aseguró que, sin ese problema, se podría crecer por encima del 4%, lo que permitiría reducir los niveles de pobreza.